Узнайте, по каким столичным адресам во вторник не будет света

Поставщик услуги сообщает, что во вторник, 7 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Колумна 135-161, 140-154, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39, 41, 9001, Сф. Цэрий 61, 61A, 61/7A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:00.

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Х. Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. М.-Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

ул. В. Бадиу 1-5, 12, Каля Орхеюлуй 91, 101 – с 09:00 до 17:00.

ул. А. Дога 26, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, Спартакус 24/5 – с 09:00 до 17:00.

ул. Киев 10/2, М. Басараб 7/1 – с 09:00 до 17:00.