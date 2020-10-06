Узнайте, по каким столичным адресам во вторник не будет света

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Поставщик сообщает, что во вторник, 6 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дечебал 64, 64A, 64J, 66, 68, 68/1, 68/2, 70/3, 70/4, Трандафирилор 1, 3, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/6, 7, 7/3, 7/4 – с 08:45 до 16:00. ул. Белград 23, 36 – с 09:00 до 13:00. бул. Куза-Водэ 6, 6/4, 8A, 9/2, 21/2, 11 – с 13:00 до 17:00. ул. Мунчешть 800 D, I, Z, 800/2, 802, 802/1, 808 – с 10:00 до 15:00.

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 28/1, И. Прункул 19, Пьетрэрией 19, 19/1, 19/3, 21A, пер. Пьетрэрией 19 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Матеевич 60-74, 86, 83-99, М. Когэлничану 72, 77, Б.-Бодони 1-9, Н. Йорга 1-5, 2-8 – с 09:00 до 17:00. ул. В. Короленко 6/6 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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