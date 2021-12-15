Узнайте, по каким столичным адресам сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 15 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 24/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Галац, 44, Д. Скиноасей, 3, 3A – с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Мирчешть, 8, 8/1, 23/1, 9999 – с 09:10 до 17:00.

ул. Албишоара, 64, 64A, 64/2, 66, A. Ботезату, 1-11, 2-4, Б. П. Хашдеу, 2, П. Рареш, 36-48, 49, 59, 77/1, Романэ, 24, 26, 28, 30, 30/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. Соколень, 2/2, 2/4, 5/1, пер. Студенцилор, 2/2, 2/3 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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