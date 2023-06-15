Узнайте, по каким столичным адресам сегодня не будет света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 15 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу, 117 – с 13:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Колумна, 135-161, 140-154, M. Дософтей, 128-134, П. Мовилэ, 39, 41, 9001, Сф. Цэрий, 61, 61A, 61/7A – с 11:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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