Узнайте, по каким столичным адресам не будет воды во вторник

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Так, 29 марта с 09:00 до 17:00 отключения запланированы на ул. Скиноаса Дял, 7 и в переулке Скиноаса Дял. С 09:00 до 21:00 подача воды будет прекращена в пер. Мунчешть, на шос. Мунчешть, 205-261, на улицах С. Мурафа, Шт. Чобану, П. Горе, Шт. Холбан, Дечембриштилор, Подул де Флорь, Албица, Ю. Бабей, пер. 2 И. Чорбэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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