Узнайте, по каким столичным адресам не будет воды 8 ноября

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, потребители, проживающие по бул. Дачия, 51-53, 49 (в том числе в домах с дробью), останутся с 10:00 до 17:00 без воды.

С 09:00 вторника до 09:00 среды воды не будет по адресам: 31 Августа, 78, 97-121 A, А. Пушкина, 21,22,17, В. Пыркэлаб, 45, Букурешть, 64.

Поставщик призывает потребителей подготовить запасы на период прекращения водоснабжения. Более подробную информацию можно получить по телефонам диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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