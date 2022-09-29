Узнайте, по каким столичным адресам не будет света в этот четверг

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Поставщик сообщает, что 29 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы следующих домов:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 35, 35/1, 37, 39/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Колоница, 9999, Индустриалэ, 69, 75, Узинелор, 171, 171/2,3, 201/1, 201/10, 201/11, 203, 209/1, 209/4, 210, пер. Узинелор, 207 – с 09:10 до 13:30.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т, 20/3, подъезды 4-6, кв. 43-84 – с 09:30 до 17:00.

Отключения света ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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