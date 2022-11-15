Узнайте, по каким столичным адресам не будет света сегодня

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 15 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 18/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. Н. Зелинского, 5/2, 5/3, Сармизеджетуса, 17 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 81/3, 81/7, 81/8, 83, 83/1 – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Пушкина, 33, 99, 9001, 9999, Aл. чел Бун, 69, 96, Колумна, 102, 104/1, 106, 110, 999, 9999, Е. Дога, 2, 2A, 4, М. Бэнулеску-Бодони, 22 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Мирчешть, 3, Петрикань, 17-23, 53, 66, 87/3,5,6; 88-96, 164-198, 999, пер. Петрикань, 202, С. Тимошенко, 7 – с 09:00 до 17:00.

ул. Б. Воевод, 2, Кукорилор, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, Язулуй, 1/1, 1/2, 1/3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, Соколень, 14, 16, 16/1, 16/2 – с 09:05 до 17:00.

ул. Ак. С. Рэдэуцану, 56, 69, 74, 77, 85, 90, 104, 999, Буковиней, 9999, O. Врабие, 2, 40, пер. 1 O. Врабие, 14, пер. 2 O. Врабие, 17, Г. Пынтя, 159, 169, 179 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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