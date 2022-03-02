Узнайте, по каким адресам запланированы отключения воды в четверг

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

В связи с проведением ремонтных работ компанией “Premier Energy Distribution”, возможно отключение воды с 09:00 до 17:00 в домах по улице Миорица, 3, 5, 7 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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