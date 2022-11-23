Узнайте, по каким адресам запланированы отключения воды

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Информация для потребителей от АО “Apă-Canal Chişinău”.

24 ноября с 09:00 до 13:00 без воды останутся жильцы домов по адресам: бул. Дачия, 40 (с дробями). А с 09:00 до 21:00 воды не будет по адресам: ул. 31 Августа, 97-115, 78, 78a (с дробями), А. Пушкина, 17, 20a, 22, В. Пыркэлаб, 45, Букурешть, 64.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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