Узнайте, по каким адресам запланированы отключения воды во вторник

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О плановых работах на 31 января сообщает поставщик услуги.

В частности, с 14:00 до 17:00 воды не будет в домах по адресам: бул. Дачия, 7, 11/2, 11/3 и PCT 4063.

Кроме того, с 09:00 до 18:00 отключения запланированы по адресам: бул. Куза-Водэ, 18, 38/2, Трандафирилор, 13/4, Н. Зелинского, 30/2, Х. Ботева, 11/1.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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