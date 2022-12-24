Узнайте, по каким адресам в субботу не будет света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 24 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Центр:
шоссе Хынчешть, 999 – с 10:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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