Узнайте, по каким адресам в столице сегодня запланированы отключения электричества

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О проведении плановых работ потребителей предупреждает поставщик.

Ботаника:

Индепенденцей, 22/3 – с 09:00 до 13:00.

Индепенденцей, 22/4 – с 13:00 до 17:00.

Буюканы:

Коробан Василе, 34, 39-45, 42, Ион Каллимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 155-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00.

И. Некулче, 22 (небытовые потребители) – с 09:00 до 19:20.

Митрополит Дософтей, 124, Митрополит Петру Мовилэ, 35, Штефан чел Маре, 162, 162 блок B, 180, 182, 182/1, 184, Тома Чорбэ, 32/1, 32/2, 32/1 блок A, 32/1, блок B – с 09:20 до 17:20.

Рышкановка:

Гура Вэий, 1-5, Ипотешть, 22, 23, Мирчешть, 71, Валя Албэ, 2- 70, 3-31, Волунтар Филип Лупашку, 4, 8-10 – частично с 09:30 до 17:00.

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