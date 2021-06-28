Узнайте, по каким адресам в столице сегодня не будет электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Ботаника:
Арон Пумнул, 24, 118-126, 131-133, 153, 181, переулок Арон Пумнул, 114-150, 129-145, 183, Кришана 110-112, Дачия, 24, Марамуреш, 109, Траян, 2, 2/1, 2/2, 4 – с 13:30 до 17:00.
Ботаника Веке, 5-39, 9999, Куза-Водэ, 1/2, 1/3, 1/4, Художник Ион Жумати, 4-18, Поамей, 1-3, 3A, Помпиерилор, 2, 12-20, 13-19, Сармизеджетуса, 18/3, 18/6, 18, 20/2, 20A, 20, 24/1, 24, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 08:45 до 16:00.
Н. Зелинского, 40/2, 42, Роз, 37/1, 39, 39/2 – с 09:00 до 13:00.
Н. Зелинского, 33/2 – с 13:00 до 17:00.
Центр:
Рогулень, 26, 35, 38A, 53, 65 – с 09:00 до 17:00.
А. Плэмэдялэ, 2-8, 3-7, А. Матеевич, 66-86, 109-119, 999, 9999, Гр. Александреску, 999, 9999, М. Чиботарь, 1-5, 2-4, М. Когэлничану, 81-87, 93V, С. Лазо, 1/1, Сфатул Цэрий, 1-3, 2-8 – с 10:30 до 16:00.
Чеканы:
Колоница, 999 – с 09:10 до 12:00.
Кэрэмидарилор, 23-79, 40-62, 78, 80, 94, Л. Ребряну, 22-38, 31-125, Мовилень, 1-51, 2-32, Сф. Параскева, 9-27, 22, Узинелор, 66, 69-135, 162, 999 – с 13:00 до 17:00.
Мештерул Маноле, 3/2, 6, 8, Алеку Руссо, 18/1 – с 09:10 до 16:00.
Рышкановка:
Пьетрэрией, 19 – с 09.40 до 16.00.
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