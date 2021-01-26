Узнайте, по каким адресам в столице не будет воды в среду

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О запланированных отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 15:00 воды не будет по адресам:

Площадь Ю. Цезарь, 1; бул. Дечебал, 1.

Кроме того, с 09:00 до 20:00 отключения водоснабжения запланированы по адресам:

ул. Измаил, 31, 33, 56-58, в том числе в домах с дробью; бул. Штефана чел Маре, 3, 3/2.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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