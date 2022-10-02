Узнайте, по каким адресам в столице не будет воды в понедельник

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Информация от АО “Apă-Canal Chişinău”.

Так, 3 октября с 09:00 до 17:00 без воды останутся жители Гидигича, проживающие по адресам:

ул. В. Микле, Г. Уреке, Колумна, М. чел Бэтрын, М. Витязул, В. Омулуй, Р. Казакулуй, Ал. чел Бун, М. Еминеску, Дечебал, Шт. чел Маре, Ю. Гагарин, Радиакулуй.

Кроме того, с 09:00 до 20:00 возможны отключения воды по следующим столичным адресам:

ул. Измаил, 98-108 (в том числе в домах с дробью), Шт. чел Маре, 3, 65, 67 (в том числе в домах с дробью), А. Матеевича, А. Бернардацци (от ул. П. Халиппа до В. Александри), Фиерарилор, Кошница, Негурень, Сэрэтень, Инкулец, Кицкань, Джамэнэ, М. Чахир, М. Элиаде, Г. Баковия, А. Давид, П. Боцу, И. Нистор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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