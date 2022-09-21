Узнайте, по каким адресам в столице не будет воды в четверг

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Информация для потребителей от АО “Apă-Canal Chişinău”.

Так, 22 сентября с 09:00 до 22:00 без воды останутся жильцы, проживающие по адресам: ул. Мирча чел Бэтрын, 9-13 (в том числе с дробью), 17/3, 21, 23 (в том числе с дробью); И. Виеру, 10/2.

Кроме того, с 22 по 29 сентября, ежедневно с 09:00 до 18:00, возможны отключения воды по следующим адресам: ул. Болгарская, 99-107, Армянская, 65-79, 98-108, O. Гога, 1-13, 2-14, Ал. чел Бун, 26-46, 15-29, Кожокарилор, Жунимя.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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