Узнайте, по каким адресам в столице не будет воды 1 декабря

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Информация от АО “Apă-Canal Chişinău”.

Так, в первый день зимы с 09:00 до 17:00 без воды останутся жители домов, расположенных по адресам: ул. Яловень, 68-106, 81-103 (в том числе с дробью), Сперанцей, П. Дидык.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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