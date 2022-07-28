Узнайте, по каким адресам в пятницу не будет воды

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В связи с этим 29 июля без воды останутся потребители, проживающие по улице Мазилилор, 21-32 (в том числе в домах с дробью), Фынтынилор, 36-52 (в том числе в домах с дробью), Дечебал, 2, 2/1, Ворничень, Добруша, Столничень. Отключения запланированы с 09:00 до 15:00.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды. По завершении работ водоснабжение возобновится.

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