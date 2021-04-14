Узнайте, по каким адресам в четверг не будет воды

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Потребители, проживающие на улице Христо Ботева, 19/1, 19/8, 19/9, 21 и Теилор, 8, останутся в четверг без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 21:00.

С 09:00 до 17:00 поставщик будет выполнять работы по подключению нового водопровода, пишет ipn.md. В результате воды не будет на улицах Друмул Скиноасей, Потырничий, Ситарулуй, Колиней, Препелицей, включая переулки.

С 09:00 до 21:00 подача будет прекращена на улицах И. Некулче, 1-5, 10, 12/1, Е. Кока, 59, И. Крянгэ, 10/5, 10/6 и Милано.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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