Узнайте, по каким адресам сегодня запланированы отключения электричества

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

Сегодня, 28 сентября, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника:

Александру Негру-Водэ, 107-117, 164-210, 9999, Буребиста, 113, 114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй, 180-196, 999, 171, 269-331, Гренобле, 136, 176-198, 358, 279-311, 325 – с 09:10 до 17:10.

Буюканы:

Е. Кока, 5 – с 13:00 до 17:00.

Чеканы:

М. Дрэган, 20/1, 22/1, 22/2 – с 09:00 до 13:00.

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