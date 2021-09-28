Узнайте, по каким адресам сегодня запланированы отключения электричества

Узнайте, по каким адресам сегодня запланированы отключения электричества

Информация для потребителей от поставщика услуги. 

Сегодня, 28 сентября, временно обесточенными окажутся жители домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Ботаника: 

Александру Негру-Водэ, 107-117, 164-210, 9999, Буребиста, 113, 114, 172, 186A, Друмул Бэчоюлуй, 180-196, 999, 171, 269-331, Гренобле, 136, 176-198, 358, 279-311, 325 – с 09:10 до 17:10. 

Буюканы:

Е. Кока, 5 – с 13:00 до 17:00. 

Чеканы:

М. Дрэган, 20/1, 22/1, 22/2 – с 09:00 до 13:00. 

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