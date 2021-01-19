Узнайте, по каким адресам сегодня не будет света

Узнайте, по каким адресам сегодня не будет света

Поставщик услуги сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся дома, расположенные по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт 9002, 9999, А. Туполев 1,2, 3, 4, 5, Астронауцилор 2, 2A, 2/1, 4, 6, Авиаторилор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Х. Колумб 1, 3, 5, 7, 9, бул. Дачия 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор 2, 4, Отопень 2, 4, 6, 8, 10, Плопилор 1, 2/1, 3, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 11, 13, В. Чкалов 1, 3, 5 – с 08:45 до 16:45.

ул. Мунчешть 168 – с 01:00 до 05:00.

Сектор Буюканы:

ул. Гидигич 5 – с 09:10 до 16:30.

ул. К. Ешилор 5 – с 09:10 до 16:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Петрикань 31, 9998, пер. Петрикань 27 – с 09:10 до 16:30.

ул. М. Костин 13/1 – с 09:00 до 17:00.

ул. Бельцкого 14, 18, 19, 21, 21/2, 21/4, 22/1, 23, 24, 25, 25/1, Домницей 2, 6/2, 16, Толбухин 4-24, 5-27, 999, Г. Выртосу 9, 10, 14, Гура Вэий 1, 5, Х. Василе 4, 10, 16, И. Шраибман 4, 5, 6, 8 Ипотешть 20,22,24, 21-63, Меморией 1-56, 9-35, Мирчешть 7, 8, 8/1, 21, 21/1, 21/3, 21/5, 22, 22/1, 22/3, 22/2, 23, 23/1, 28, 34, 42, 44, 48, 79, 9999, Берзарин 13, 15, 20, 26, 29, 30, 30/2, 32/1, 34, 35, 39, 39/4, Петрикань 1, 16, 39, 99, 388, 808, 999, 9989, 9999, Тимошенко 10-28, 13-33, 9999, С. Койпан 1-25, 2-24, В. Албэ 1-31, 2-70, Ф. Лупашку 3, 4, 7, 8, 8/1, 9, 9A, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 13, Замолксе 1, 2, 2/1, 11, 12, 15, 16 – с 01:00 до 05:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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