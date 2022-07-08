Узнайте, по каким адресам сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 8 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Аэропорт, 9002, 9999, А. Туполева, 1-5, 2-4, Астронавтов, 2-6, Авиаторов, 1-13, 2-14, Христофор Колумб, 1-9, бул. Дачия, 69/1, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 75, 77, 79, 81, 83, 9999, Навигаторилор, 2, 4, Отопень, 2-10, Плопилор, 1-13, 2, В. Чекалов , 1-5 – с 09:00 до 13:00;

ул. А. Пумнул, 24, 118-126, 131-133, 153A, 181, пер. А. Пумнул, 114-150, 129-145, 183V, Кришана, 110-112, бул. Дачия, 24, 24/1, 24/2, Марамуреш, 109, бул. Траян, 1/3, 2, 2/1, 2/2, 4 – с 13:00 до 17:00;

ул. Градина Ботаникэ, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – с 09:00 до 14:00;

ул. Валя Кручий, 22, 23, 25 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 16, 122, 122/1, И. Л. Караджале, 17, 19, 20, 21, 21/1, 22, И. Пеливан, 24, С учава, 101/1, 103/1, 111, 111A, B, 120, Сучевица, 103, Салкуца, 7-31, 10-28, В. Строеску, 121/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:15 до 17:00;

ул. Коробан Василе, 34, 39-45, 42, И. Калимаки, 1-15, 2-28, О. Гибу, 3, Сучава, 1 55-167, 156-166, 999, 9001, Сучевица, 20-22, 21, Алба-Юлия, 23, Н. Костин, 53, Парис, 23 – с 09:25 до 19:00;

ул. Е. Кока, 25/1, 25/1J, 25A, 29, 29/2, 31, 33, 35, 35/1, Г. Энеску, 4, 6, И. Раду, 13-17, 14-20, Примаверий, 33-35, Ш. Няга, 3 1-35, 32-34, 41, 51, Т. Чобану, 1-23, 2-22, В. Лупу, 42D – с 14:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Каприкорн, 1-15, 2-16, Фечиоарей, 17A, М. Ломоносов, 47, Рогулень, 1-69, 2-46, Зодиак, 1-15, 6-52 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар, 1, 2A, 4, А. Избаш, 1-47, 4-40, Арионешть, 2-6, Колоница, 2-4, 3-7, 74-192, 77-175, пер. Колоница, 1-3, Хайдукул Бужор, 53-69, 78-104, Н. М. Спэтару, 1A, пер. Н. М. Спэтару, 1-9, Тырговиште, 1-25, 6-46, 9999, Транснистрия, 3, Вадул-луй-Водэ, 9, 31, 31/2, 99-127, 155, 999, 7777, 9999, 100, 120, 144-146, 162-196, 888 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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