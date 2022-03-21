Узнайте, по каким адресам не будет воды во вторник

Узнайте, по каким адресам не будет воды во вторник

Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Граждане, проживающие по ул. Хынчешть, 20, 22b, 24, 23, 3 и Георге Тудор, 8, останутся с 09:00 до 20:00 22 марта без воды. С 09:00 до 21:00 водоснабжение будет отключено на улицах С. Мурафа, Шт. Чобану, П. Горе, Т. Холбан, Дечембриштилор, Подул де Флорь, Албица, Ю. Бабей, ш. Мунчешть, пер. Мунчешть и пер. 2 Игорь Чорба.

С 09:00 до 24:00 вода будет отключена на улицах И. Раду, 21-27, 24, И. Крянгэ, 39-47 (в том числе с дробями), П. Чайковский, 11-27, 16-30, В. Белинский, 3-61, 2-6, Ч. Порумбеску, 7-17, В. Лупу, 16/1, 18/1, 18/2.

Во вторник с 09:00 и до 06:00 следующего дня водоснабжение будет прекращено на ул. Александру чел Бун, 49, 49/2, 51, 51а, Г. Кошбук, 8-30, 5 (в том числе с дробями), Вл. Пыркэлаб, 63, 77, О. Гога, 16-26, Якоб Хынку, 6, 8, Бэлць, 3 и Колумна, 90.

В городе Яловень также запланированы перерывы в водоснабжении. С 09:00 до 15:00 воды не будет на улицах Приетенией, Пэчий, Фрунзэ, Александру чел Бун (частично), Басарабия, Извоарелор, Кодру, Грэдинилор, Волунтарилор, Измаил, 1 Мая, 9 Мая, Крэсеску и Кишинэулуй.

Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объёмом воды для бытовых нужд на период прекращения снабжения. Более подробную информацию можно получить по телефонам диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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