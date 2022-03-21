Узнайте, по каким адресам не будет воды во вторник

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Граждане, проживающие по ул. Хынчешть, 20, 22b, 24, 23, 3 и Георге Тудор, 8, останутся с 09:00 до 20:00 22 марта без воды. С 09:00 до 21:00 водоснабжение будет отключено на улицах С. Мурафа, Шт. Чобану, П. Горе, Т. Холбан, Дечембриштилор, Подул де Флорь, Албица, Ю. Бабей, ш. Мунчешть, пер. Мунчешть и пер. 2 Игорь Чорба.

С 09:00 до 24:00 вода будет отключена на улицах И. Раду, 21-27, 24, И. Крянгэ, 39-47 (в том числе с дробями), П. Чайковский, 11-27, 16-30, В. Белинский, 3-61, 2-6, Ч. Порумбеску, 7-17, В. Лупу, 16/1, 18/1, 18/2.

Во вторник с 09:00 и до 06:00 следующего дня водоснабжение будет прекращено на ул. Александру чел Бун, 49, 49/2, 51, 51а, Г. Кошбук, 8-30, 5 (в том числе с дробями), Вл. Пыркэлаб, 63, 77, О. Гога, 16-26, Якоб Хынку, 6, 8, Бэлць, 3 и Колумна, 90.

В городе Яловень также запланированы перерывы в водоснабжении. С 09:00 до 15:00 воды не будет на улицах Приетенией, Пэчий, Фрунзэ, Александру чел Бун (частично), Басарабия, Извоарелор, Кодру, Грэдинилор, Волунтарилор, Измаил, 1 Мая, 9 Мая, Крэсеску и Кишинэулуй.

Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объёмом воды для бытовых нужд на период прекращения снабжения. Более подробную информацию можно получить по телефонам диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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