Узнайте, по каким адресам не будет воды во вторник

Узнайте, по каким адресам не будет воды во вторник

Поставщик услуги проводит плановые работы.

В связи с этим 25 октября с 09:00 до 17:00 без воды останутся потребители, проживающие по улицам Киев, 1-11 (в том числе в домах с дробью), 6/6, Н. Руссо, 2 (в том числе в домах с дробью).

А с 09:00 до 15:00 отключения запланированы по ул. Др. Виилор, 38 и 38/1.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды. По завершении работ водоснабжение возобновится.

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