Узнайте, по каким адресам не будет воды в последний день марта

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О запланированных отключениях на четверг, 31 марта, сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 четверга до 19:00 пятницы воды не будет по следующим адресам: Тигина, 48-54, 65-67, Ал. чел Бун, 1-13, 2-24 (в том числе с дробями), Колумна, 40-42, Измаил, 49.

Также в четверг с 09:00 до 24:00 отключения ожидаются по адресам: Хотарул Сатулуй, 6-8, Мунчешть, 360-408, 209-273, Подишулуй, Н. Грэдеску, М. Гребенча, Грэдина Ботаника, 2, Подул де Флорь, Косашилор, С. Мурафа, Шт. Чобану, Албица, Дечембриштилор, Ю. Бабей.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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