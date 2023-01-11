Узнайте, по каким адресам не будет воды в четверг

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Некоторые жители муниципия останутся 12 января без воды в кране. Отключения связаны с проведением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 20:00 подача будет прекращена по ул. Мирча чел Бэтрын, 40-58 (включительно дроби); Н. Сулак, 4, 8; Г. Гимпу, 17.

Кроме того, с 09:00 до 15:00 воды не будет в посёлке Добружа, а также в садоводческом товариществе „Flori de măr”.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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