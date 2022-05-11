Узнайте, по каким адресам не будет воды 12 мая

0

О запланированных отключениях на четверг сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам: Маринеску, 13, 15 (в том числе с дробями), Парис, 51-53 (в том числе с дробями).

С 09:00 до 16:00 отключения ожидаются по адресам: Дойна, 98-102, 113-145, К. Орхеюлуй, 103-111 (в том числе с дробями), Г. Мадан, 44 (в том числе с дробями), В. Бадиу, 8/3, 10/3.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.