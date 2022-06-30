Узнайте, по каким адресам сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 30 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Гр. Ботаника, 12, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5C, 18/1, 20, 999, Сармизеджетуса, 92, 94/1, 94/5, 96, 96/2, 96/3 – с 09:00 до 13:00.

ул. Бэчоий Ной, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 16/1, 16/2, пер. Бэчоий Ной, 14, 16/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Т. Чорба, 10A, A. Крихан, 33, 33A, шос. Хынчешть, 64 – с 09:20 до 16:20.

Сектор Чеканы:

ул. Г. Гимпу, 25, M. чел Бэтрын, 48, 58, 9999, Н. М.Спэтару, 30, Н. Сулак, 4, 8, 8/3 – с 08:50 до 13:30.

ул. Варница, 16, 18, 20/1, 22 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 38, Гр. Виеру, 18, 20, 20/02, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 24, 26, 26A, Пьяца Веке, 10, Романэ, 19/1, 19/1A – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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