Узнайте, по каким адресам не будет света в эту пятницу

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 9 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад, 100-140, 111-129, Баку, 13-35, 32-36, Ботяза, 1-9, 2-12, Ч. Албэ, 91-99, 102-120, 999, Ч. Килия, 39, 39B, 112, пер. Думбрэвий, 1-5, Думиника Маре, 11, Х. Морий, 92-94, Истра, 1-3, 2-4, Ынэлцэрий, 1-11, 2-12, Ынвиерий, 1-25, 2-20, Мунчешть, 269-312, Плаюлуй, 93, 111, 112, Томис, 1-15, 2-10 – с 13:00 до 17:00.

ул. Буребиста, 66/2, Сармизеджетуса, 35, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39A, 39/2, 41, 41/1 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока, 22, 33-41, Г. Энеску, 2-42, 15-25, И. Крянгэ, 5-35, 14-56, 999, Примэверий, 1-29, 2-34, В. Белинский, 32-40, 61, Шт. Няга, 39-57, 40-56 – с 09:25 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. М. Витязул, 20, Колумна, 171, Кантонулуй, 2-10, 24, 35-49, 54-72, Петрикань, 84, 86 – с 08:55 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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