Узнайте, по каким адресам не будет света сегодня

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Поставщик уточняет, что 17 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Куза-Водэ, 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/5, 20J, Дачия, 28/3, Траян, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/3, 7/1, 7/2 – с 13:00 до 17:00;

бул. Куза-Водэ, 30/1, 30/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36/5, 999, Индепенденцей, 20/2, 22, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/7 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Центр:

ул. М. Лермонтова, 1, Сихаструлуй, 9003 – с 09:20 до 17:20.

ул. И. Нистор, 28 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ, 19/6 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога, 33, Браништий, 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Д. Рышкану, 29/1, 29/2, 29A, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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