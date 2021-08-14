Узнайте, какие страны признают молдавские свидетельства о вакцинации от COVID-19

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Республика Молдова в двустороннем порядке достигла договорённости о взаимном признании свидетельств о вакцинации с Украиной, Венгрией, Грузией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью.

Согласно пресс-релизу Министерства иностранных дел и европейской интеграции, аналогичные шаги были предприняты по дипломатическим каналам в министерствах иностранных дел Чешской Республики, Греции, Польши, Великобритании, Франции, России, Ирландии, Латвии, Италии, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, Сербии, Люксембурга, Армении, Узбекистана.

В то же время, пишет ipn.md, следующие страны объявили об одностороннем признании сертификатов о вакцинации, выданных в РМ: Болгария, Испания, Румыния, Сан-Марино, Эстония, Греция, Германия, Литва, Австрия, Хорватия, Словакия, Словения, Швейцария, Финляндия, Босния и Герцеговина, Ирландия, Дания, Сербия, Франция.

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