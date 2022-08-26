Узнайте, какие мероприятия пройдут в столице в День независимости

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27 августа в столице будет организован ряд культурных мероприятий. Программа начнётся в 8:30 с возложения цветов к монументу «Скорбящая мать» и к памятнику Штефану чел Маре, после чего руководство страны примет участие в церемонии открытия Национального праздника «День независимости Республики Молдова».

На сцене ПВНС выступят симфонический оркестр Национальной филармонии им. Сергея Лункевича, президентский оркестр, оркестр МВД, Академическая хоровая капелла «Дойна» (солистка Мариана Буликану), ансамбль «Лия-Чокырлия», музыкально-хоровая студия BrioSonores, Игорь Подгоряну, Кэтэлин Жосан, а также скрипачи Александра Конунова и Илиан Гырнец, пишет moldpres.md.

В рамках мероприятия также пройдёт тематический спектакль «Молдова, ты моя родина!» и будет представлена ​​увертюра «Мысли о и для страны». Кульминацией программы станет парад военных оркестров на центральной площади. А вечером на сцене в центре столицы выступят Кристофор Алдя-Теодорович, группа Zdob и Zdub и ансамбль народной музыки «Fluieraș».

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