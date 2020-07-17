Узнайте, как изменятся курсы валют в конце недели

0

Национальный банк Молдовы установил курсы основных валют в стране на пятницу и выходные.

Так, доллар потеряет в цене 1 бан. Сегодня, а также в выходные он будет стоить 17 леев 6 банов.

У евро минус 9 банов. Его стоимость составит 19 леев 44 бана.

Украинская гривна будет стоить 62 бана за единицу. Румынский лей несущественно упадёт в цене: его стоимость составит 4 лея 1 бан. Цена российского рубля – 23 бана.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.