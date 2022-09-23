Узнайте, как изменятся основные валюты в конце недели

Узнайте, как изменятся основные валюты в конце недели

Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на пятницу и выходные.

Доллар прибавит 3 бана. Сегодня и в выходные он будет стоить 19 леев 41 бан.

У евро минус 6 банов. Его стоимость составит 19 леев 17 банов.

Украинская гривна не изменится и будет стоить 52 бана за единицу. Румынский лей потеряет бан: его стоимость составит 3 лея 88 банов. Российский рубль будет стоить 32 бана.

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