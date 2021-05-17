Узнайте, где во вторник в столице не будет воды

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Потребители, проживающие на улице Месаджер, 8, 10, 16, 22, 15, останутся 18 мая без воды. Её подача будет прекращена с 09:00 до 17:00.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, воды не будет и на улицах Букурией, 13 А, а также Прунулуй, 20, 22, 24, 26, 19/1, 19/2.

С 23:00 вторника до 04.00 следующего дня воды не будет на Хынчештском шоссе, улицах Спрынченоая, Леха Качиньского, Друмул Виилор, Пьетрарилор, Чокырлией, Н. Смокинэ, К. Шмидт, Миорица, а также в микрорайонах Скиноаса 1 и Скиноаса 2.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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