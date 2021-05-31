Узнайте, где во вторник в столице не будет воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, во вторник и в среду, 1 и 2 июня, с 09.00 до 23.00 без водоснабжения останутся потребители, проживающие по ул. Узинелор 186, в том числе в домах с дробями.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.