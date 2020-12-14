Узнайте, где во вторник ожидаются перебои с водоснабжением

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15 декабря, во вторник, некоторые жители столицы останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ воды с 09:00 до 18:00 не будет по следующим адресам:

ул. Миорица, 1-13, в том числе в домах с дробью.

Отключения с 09:00 до 24:00 запланированы также по адресам:

ул. М. Витязул, 11-27, в том числе в домах с дробью, Колумна, 166, 170, Месаджер, 19-21, Г. Яблочкин.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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