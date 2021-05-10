Узнайте, где в столице во вторник не будет воды

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Отключения связаны с проведением запланированных работ.

По данным поставщика, с 09:00 до 24:00 подача воды будет прекращена на улицах И. Крянгэ 10-24, в том числе с дробью, Е. Кока 45-57, в том числе с дробью, Лиссабон 8, 9-15, в том числе с дробью, П. Штефэнука.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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