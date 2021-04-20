Узнайте, где в столице не будет воды в среду

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По данным поставщика, 21 апреля с 09:00 до 17:00 подача воды будет прекращена на улицах Индепенденцей, 3/1, 22, 1, 1A, а также Христо Ботева 10, 10/1, 23/3, 25, 27, 29.

В этот же промежуток могут быть отключения по следующим адресам: бул. Траян, 3, 3/1, 1/2, 5/2, 2, 7/1, 11, 13/1, 9/2, бул. Дачия, 28/3, Куза-Водэ, 18/1, 20/1, 20/3, 20/4, 22, 24, 26/1, 26/2, 28/1, Алба-Юлия, 196-206 (в том числе с дробями), Балканское шоссе 2-6 (в том числе с дробями), Л. Деляну, 1-9 (в том числе с дробями).

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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