Узнайте, где в столице не будет воды в среду

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АО “Apă-Canal Chişinău” сообщает о временном отключении воды в среду, 16 июня.

По данным поставщика, с 09:00 среды до 20:00 четверга подача воды будет прекращена на улице Вадул-луй-Водэ, 19, 24-30, включая дробные дома; на ул. Думбрава Рошие, 2-10 и на ул. Измаил, 100, 100/2, 98, 98/2, 106/2, 108, 108/2.

После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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