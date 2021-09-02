Узнайте, где в столице не будет воды в пятницу

0

3 сентября некоторые жители столицы временно останутся без воды.

С 09:00 до 23:00 отключения запланированы по ул. Г. Асаки, 54/2, 65-79, 64-66, включая дробные дома; Акад. И. Гросул, 1-7, 2-10, включая дробные дома; Короленко, 6, включая дробные дома; Спрыченоайя, 1, и Миорица, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/7.

В том же временном интервале, пишет ipn.md, будет приостановлена подача воды на улицах Цэрыней, 85-107, 110-128, включая дробные дома; Каля Ешилор, 59-61, включая дробные дома; Друмул Кручий, 99-101, включая дробные дома; Кэлэраш, 49-93, 50-100, включая дробные дома; Милано, 5-43, 58-94, включая дробные дома; Голя, Торино и в переулке Кэлэраш.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды на период отключения. После завершения ремонтных работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.