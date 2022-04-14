Узнайте, где в столице не будет воды в эту пятницу

Узнайте, где в столице не будет воды в эту пятницу

15 апреля некоторые жители столицы временно останутся без воды.

Так, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по ул. Индепенденцей, 28, в том числе с дробями, 30/6, В. Кручий, 10, в том числе с дробями, 14, Г. Водэ, пер. Г. Водэ. Скиноаса Дял, 7, пер. Скиноаса Дял.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды на период отключения. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md