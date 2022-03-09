Узнайте, где в столице не будет воды в четверг

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10 марта некоторые жители столицы временно останутся без воды.

Так, с 09:00 до 14:00 отключения запланированы по ул. Богдан-Воевод 10, 10/1, 12.

С 22:00 четверга до 12:00 пятницы будет приостановлена подача воды в периметре следующих улиц: Флорилор, Студенческая, Московский проспект, Мирон Костин, Чикаго, Теилор, Викторией, И. Фулга, Стежарилор, Аве-Мария, М. чел Бэтрын, И. Думенюк, Н. М.-Спэтару, Дж. Латинэ, А. Руссо, М. Садовяну, Вадул-луй-Водэ 62, в том числе с дробями, 68.

Потребителям рекомендуется обеспечить минимальный запас воды на период отключения. После завершения ремонтных работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации следует звонить в центральную диспетчерскую по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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