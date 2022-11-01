Узнайте, где в столице не будет света в первый день ноября

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 1 ноября в Кишинёве будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Зелинского, 5/2, Сармизеджетуса, 17 – с 09:00 до 17:00.

ул. Гренобля, 153/2, 153/3, 153/4, 159/4, 159/5, 159/6, 159/7, 159A, 161/5, 161/8, 163/5, 163/6, 163/6A, 163/7, 167/1, П. Унгуряну, 17, Т. Стришка, 2, 5, 10, 11, 15, 17, 159/6 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу, 30, 30A, 32, 32A, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P – с 10:00 до 17:00.

ул. Дурлешть, 9999 – с 09:20 до 17:20.

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 46, 46 блок 1, 2, 3, Тигина, 47 – с 09:00 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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