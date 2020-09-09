Узнайте, где в четверг запланированы отключения воды

0

Поставщик планирует провести в четверг, 10 сентября, ремонтные работы в Дурлештах. В связи с этим водоснабжение с 09.00 до 18.00 будет приостановлено в переулке Тинеретулуй.

В этом промежутке времени воды также не будет в нескольких садоводческих товариществах: “Avtomobilist”, “La Fântână”, “Meliorator”, “Pădureţ”, “Poiana Viilor”, “Luceafărul”, “Poiana Silvică”, “Valea Salcâmilor”.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.