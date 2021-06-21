Узнайте, где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 21 июня, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10:00 до 18:00 в нижеуказанных локациях.

Троллейбус: сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор – рядом с парком “Алунелул”.

Автобус: город Кодру, ул. Костюжень, 1G, CMP “SinBioDan”, рядом с автостоянкой.

Мобильные пункты вакцинации будут функционировать до конца июня.

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