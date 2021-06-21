Узнайте, где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

Узнайте, где сегодня будут находиться мобильные пункты вакцинации

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 21 июня, мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, будут работать с 10:00 до 18:00 в нижеуказанных локациях.

Троллейбус: сектор Буюканы, ул. Каля Ешилор – рядом с парком “Алунелул”.

Автобус: город Кодру, ул. Костюжень, 1G, CMP “SinBioDan”, рядом с автостоянкой.

Мобильные пункты вакцинации будут функционировать до конца июня.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md