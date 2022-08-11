Узнайте, где не будет воды в эту пятницу

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Плановые работы проводит поставщик услуги.

В связи с этим 12 августа без воды останутся потребители, проживающие по улице Пьетрарилор, 2-10 (в том числе в домах с дробью). Отключения запланированы с 13:00 до 17:00.

С 09:00 до 18:00 воды не будет по ул. Вадул-луй-Водэ, 100 (в том числе в домах с дробью и буквами). А с 09:00 до 16:00 воду могут отключить на бул. Дачия, 23-37 (в том числе в домах с дробью), ул. Варшовия, 2/1.

Потребителям, проживающим по указанным адресам, рекомендуется обеспечить минимально необходимый запас воды.

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