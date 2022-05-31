Узнайте, где сегодня не будет света

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Поставщик сообщает, что 31 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ашхабад, 38-42, 61, 62, 83, Ч. Албэ, 55-75, 56-58, Ч. Килия, 1-7, 8-12, Кэушень, 1-11, 2-8, Мунчешть, 172, 178, 240-264 – с 13:00 до 17:00.

ул. Ч. Албэ, 141, 141/1, 141/2, 141/3, 158, Данте, 3, 7, 9, Мунчешть, 316, 330 – с 10:00 до 13:00.

ул. Пэдурий, 20, 20/1, 36, Гр. Ботаника, 9, Салкымилор, 28 – с 09:20 до 16:20.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11 – с 09:20 до 19:00.

Сектор Центр:

ул. Ал. чел Бун, 91-109, 96, 126-132, Колумна, 128-130, M. Чеботарь, 65-67 – с 09:15 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Чокана, 5, M. Дрэган, 26, 28/2, 28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/1J, 40/2, 9001 – с 09:10 до 16:00.

ул. Будешть, 1-13, 24-32, 27-35, Кэлугэрень, 1-11, 2-14, Д. Рошие, 18, Флорень, 1/1, 1A, 2, 2A, пер. Мерень, 1-3, 4-16, Подул Ыналт, 9, Вадул-луй-Водэ, 19-23, 999, 9001, 9999, 30-50, 62, 62/2, 62/3, 68-70, В. Вэрзару, 1, Васлуй, 1-11, 2-12, Вл. Бузеску, 1-7 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Н. Димо, 29/1 – с 13:10 до 17:00.

ул. Н. Димо, 27/1 – с 09:05 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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