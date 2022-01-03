Узнай город вместе с Дедом Морозом: как будет ездить в предстоящие дни праздничный туристический троллейбус

Узнай город вместе с Дедом Морозом: как будет ездить в предстоящие дни праздничный туристический троллейбус

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что в период с 3 по 9 января 2022 года туристический троллейбус в рамках экскурсионной программы “Узнай город вместе с Дедом Морозом” будет курсировать по указанному ниже графику.  

I рейс: в 15:00 (экскурсия на государственном языке);

II рейс: в 15:15 (экскурсия на русском языке).

Место отправления туристического троллейбуса – Арка Победы. После экскурсии все дети получат от Деда Мороза сладкие подарки.

В туристическом троллейбусе разрешён проезд максимум 22 человек. Детей до 7 лет должен сопровождать взрослый. Стоимость поездки – 30 леев.

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